Цумадинский район, Дагестан, 17 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Властям села Агвали Цумадинского района Дагестана 16 августа пришлось привлекать силовиков для утихомиривания местных жителей, возмущенных инцидентом с имамом мечети. Представитель духовенства якобы позволил себе рукоприкладство по отношению к одному из прихожан.

Matthias Rhomberg Мечеть

«После конфликта между местными жителями и представителем муфтята РД, который допустил рукоприкладство в отношении местного жителя, правоохранительные органы мобилизовали дополнительные силы, в том числе ОМОН, для пресечения дальнейшего развития конфликта», — пишет «Черновик».

Об инциденте сообщают и местные паблики в соцсетях, в частности, говорится, что вечером 16 августа силовики взяли под контроль въезды в село Агвали и контролируют ситуацию, не допуская развития конфликта.

По данным СМИ, центральную мечеть Агвали на время закрыли. Сельчане намерены избрать нового имама.