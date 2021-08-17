Самара, 17 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Привлекать машины частных медицинских структур намерены для снижения нагрузки на скорую медицинскую помощь в Тольятти. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Скорая

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Согласно данным областного управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. Показатель заболеваемости COVID-19 за 16 августа составил 13,93 на 100 тысяч населения (в России этот показатель составляет 14,15).

Отмечается, что на минувшей неделе произошел рост заболеваемости на 7,9% в категории от 7 до 14 лет и старше 65 лет (на 10,8%). Рост заболеваемости отмечен среди работников транспорта, торговли, сферы ЖКХ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в госпиталях Самарской области увеличился расход медицинского кислорода.