Нови-Сад, Сербия, 17 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Сербский фестиваль Exit объявил своего первого хедлайнера. Согласно информации пресс-службы мероприятия, им стал австралийский рок-музыкант Ник Кейв, который приедет в Сербию со своей именитой группой Nick Cave & The Bad Seeds.

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Фестиваль пройдет в Петроварадинской крепости в городе Нови-Сад в период с 7 по 10 июля 2022 года. Ник Кейв выступит на главной сцене.

Exit был впервые организован в 2000 году и с того момента смог закрепиться в числе лучших европейских музыкальных фестивалей. Он дважды получал награду за лучший крупный фестиваль на European Festivals Awards в 2013 и 2017 годах.