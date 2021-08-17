Москва, 17 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Опыт получения зарплаты «в конверте» имеют 34% работающих жителей России (43−49% молодёжи и 44% жителей Москвы и Санкт-Петербурга). Никогда не получали «серую» зарплату 65%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Ника Егорова Зарплата в конверте

В настоящее получают в России всю зарплату официально 86% граждан, неофициально — 6%,. Получают часть зарплаты официально, а часть «в конверте» 5%.

«В конверте» выдают вознаграждение за труд 13% сотрудникам некоммерческих организаций, 12% молодым работникам 18−24 лет и 8% граждан старше 60 лет.

Опрос по телефону проведен 5 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, выплату зарплат «в конвертах» не одобряют большинство жителей России (67%).

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