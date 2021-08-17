Кубинка, Московская область, 17 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В сети появились предположительно кадры катастрофы Ил-112в в Подмосковье, передает 17 августа телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-112В на аэродроме Воронежского авиазавода

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3346388" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На кадрах видно, как у самолёта горит двигатель и воздушное судно падает.

По данным СМИ, состоящий из трех человек экипаж разбившегося Ил-112В погиб. За штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

Как сообщалоИА REGNUM, 17 августа при заходе на посадку в подмосковном аэродроме Кубинка потерпел крушение лёгкий самолёт Ил-112В. Ростех создаёт комиссию для расследования случившегося. Командиром экипажа самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.

Читайте также: Разбившийся Ил-112В должен был участвовать в форуме «Армия-2021»