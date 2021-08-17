Появилось видео падения Ил-112В в Подмосковье
Кубинка, Московская область, 17 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В сети появились предположительно кадры катастрофы Ил-112в в Подмосковье, передает 17 августа телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
На кадрах видно, как у самолёта горит двигатель и воздушное судно падает.
По данным СМИ, состоящий из трех человек экипаж разбившегося Ил-112В погиб. За штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.
Как сообщалоИА REGNUM, 17 августа при заходе на посадку в подмосковном аэродроме Кубинка потерпел крушение лёгкий самолёт Ил-112В. Ростех создаёт комиссию для расследования случившегося. Командиром экипажа самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.
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