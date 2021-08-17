Загреб, 17 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен завершить карьеру в сборной после чемпионата мира — 2022. Об этом 17 августа сообщает Marca.

Светлана Бекетова Лука Модрич

Чемпионат мира по футболу состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре, когда Модричу будет уже 37 лет. Он дебютировал в сборной Хорватии 1 марта 2006 года. Всего за команду он провёл 142 матча и забил 18 голов.

В составе сборной Хорватии Модрич стал вице-чемпионом мира в 2018 году, когда его команда дошла до финала ЧМ-2018 в России и уступила сборной Франции. Также в 2018 году он получил «Золотой мяч».