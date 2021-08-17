Красногорск, 17 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Экспорт мясной продукции из Подмосковья в Китай за год вырос в два раза. Об этом 17 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixabay.com Мясо

«В этом году предприятиями Подмосковья экспортируется в Китай, в основном, мясная продукция, масложировая — продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы, напитки и кондитерские изделия», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В общей сложности в Китай из Подмосковья было экспортировано 77,1 тыс. тонн продуктов, причем около 100 тонн из них пришлось на сыры, плодоовощные консервы, чай, кофе и мороженое.

Основной экспортной группой является мясная продукция. Ее доля в общем объеме поставок в денежном выражении приходится 90% от всего экспорта или 112 млн долларов. Причем за год этот показатель вырос в два раза.