Ереван, , 12:59 — REGNUM Для жителей Армении важно сохранить веру и быть готовыми к войне. Об этом 17 августа заявил журналистам заместитель начальника Генштаба ВС Армении Андраник Макарян на торжествах по случаю годовщины Ошаканской битвы.

Армия Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Образ армянина таков: в левой руке — Библия, в правой — пулемет Калашникова. Вот это наш образ. Мы должны жить и бороться до конца», — сказал Макарян.

Он отметил, что соседние с Арменией государства настроены таким образом, что на границах постоянно будет напряженная обстановка.

Напомним, Ошаканская битва произошла в августе 1827 года в ходе русско-персидской войны. 30-тысячная персидская армия тогда вторглась на территорию Восточной Армении и осадила Эчмиадзинский монастырь. Находящийся рядом двухтысячный отряд русских войск с армянскими и грузинскими добровольцами пробился с боем в монастырь, после чего армия персов отступила.

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