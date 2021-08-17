Ереван, 17 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Для жителей Армении важно сохранить веру и быть готовыми к войне. Об этом 17 августа заявил журналистам заместитель начальника Генштаба ВС Армении Андраник Макарян на торжествах по случаю годовщины Ошаканской битвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Армении

«Образ армянина таков: в левой руке — Библия, в правой — пулемет Калашникова. Вот это наш образ. Мы должны жить и бороться до конца», — сказал Макарян.

Он отметил, что соседние с Арменией государства настроены таким образом, что на границах постоянно будет напряженная обстановка.

Напомним, Ошаканская битва произошла в августе 1827 года в ходе русско-персидской войны. 30-тысячная персидская армия тогда вторглась на территорию Восточной Армении и осадила Эчмиадзинский монастырь. Находящийся рядом двухтысячный отряд русских войск с армянскими и грузинскими добровольцами пробился с боем в монастырь, после чего армия персов отступила.