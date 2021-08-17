Вашингтон, 17 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Мощь новой российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» признал обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос, уточнив, что это «плохие новости» для НАТО. Об этом говорится в материале колумниста.

Минобороны России Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

«Вот что вам нужно помнить: ракета может похвастаться дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации. Этого достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы военно-морских сил (ВМС) США и помешать эффективному действию авианосного авиакрыла», — отмечает автор статьи.

Также Эпископос добавил, что власти России «после нескольких месяцев молчания» показали корабль, который станет первым носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон» — фрегат «Адмирал Головко».

При этом он указал, что имеющиеся в распоряжении стран НАТО комплексы ПРО практически не могут эффективно противостоять «Циркону», скорость которого составляет 9 Махов или 11 тыс. км/ч.

Кроме того, автор материала отметил, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» может быть введена в строй уже в первой половине следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что в США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд.