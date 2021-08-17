Токио, 17 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. На японском авторынке зафиксирован рост продаж автомобилей в июле 2021 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Японской ассоциации автодилеров (JADA).

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Так, в прошлом месяце продажи в Японии выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано 212 707 автомобилей (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).

С января по июль 2021 года реализация машин в Японии увеличилась на 8,7% в годовом сравнении. За отчетный период на японском авторынке дилеры реализовали 1 523 979 автомобилей.

Тройку лидеров японского авторынка составили по итогу июля 2021 года компании: Toyota, Honda и Nissan.

Причем продажи Toyota выросли на 6,7%, до 116 131 экземпляра. А вот реализация Honda, наоборот, сократилась на 0,9%, до 25 638 единиц. Дилеры Nissan продали 18 961 машину — на 1% больше, чем год назад.

Ранее компания Toyota представила новую вариацию внедорожника Fortuner под названием GR Sport.

Читайте также: Названы сроки дебюта Toyota Land Cruiser Prado нового поколения