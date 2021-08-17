Челябинск, 17 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Челябинске закончено следствие по уголовному делу против двоих братьев — местных жителей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Гражданам вменяют мошенничество на сумму более 4 млн рублей. Следователи считают, что эти граждане похитили почти 18,5 тонн продукции. Это было сделано путём обмана.

Всего следователи доказали четыре преступных эпизода. До суда обвиняемые находятся под домашним арестом.