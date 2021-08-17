Горно-Алтайск, 17 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай к новому учебному году готовы 139 зданий школ из 171 или 81%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Школа в микрорайоне Заимка в Горно-Алтайске

Всего в республике функционируют 262 образовательные организации. Из 131 детских садов принято к открытию 122, из 25 организаций дополнительного образования — 21. Отмечается, что все организации должны завершить подготовку до 20 августа. Глава

По словам главы региона Олега Хорохордина, новый учебный год вновь стартует в условиях пандемии коронавируса.

«Поэтому особое внимание при подготовке школ прошу уделить противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению санитарных требований, чтобы избежать вспышек инфекции и сберечь здоровье наших школьников», — отметил он.

Кроме того, главам районов поручено проверить все школы на предмет антитеррористической направленности.