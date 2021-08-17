Москва, 17 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Народной программе партии «Единая Россия» закрепят обязанность государства защищать цифровые права граждан.

Иван Шилов, ИА REGNUM Цифровизация

«Принципы цифровизации страны, по мнению «Единой России», включают три ключевых аспекта: безопасность, свобода, развитие. Государство должно выступать гарантом охраны персональных данных. Должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам», — подчеркнул на стратегической сессии «Цифровое будущее России», депутат Государственной думы Александр Хинштейн, отметив, власти должны обеспечить развитие цифровой среды, российских ИТ-компаний и разработчиков.

Как сообщил депутат, «Цифровой манифест», который войдёт в народную программу «Единой России», отражает рамки цифровизации страны, гарантии равного доступа граждан на территории всей страны к интернету и услугам связи, бесплатный доступ к государственным сервисам, приоритет отечественных IT-разработчиков.