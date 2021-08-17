Ярославль, 17 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославле часть жильцов дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва газа, до сих пор не подали заявления на выделение бюджетных средств на покупку нового жилья взамен утраченного. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Последствия взрыва дома в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 августа 2020 года в результате взрыва в доме на улице Батова 5, корпус 2, во втором подъезде произошло обрушение с третьего по пятый этаж. Трагедия унесла жизнь трёх человек. В итоге дом был признан аварийным и подлежащим расселению. Деньги на расселение были выделены по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина после обращения губернатора Дмитрия Миронова.

Абсолютное большинство жителей приняли помощь властей. На 16 августа 2021 года из 108 уцелевших жилых помещений в доме заявления на получение выплаты подали 102 семьи. 59 семей уже купили новые квартиры, 9 оформляют документы дна покупку, 34 семьи продолжают подбирать жильё.

Для того, чтобы получить выплату из бюджета на покупку новой квартиры, жильцы должны передать жильё в пострадавшем доме в муниципальную собственность. Это обязательное условие получения денег. Однако четыре семьи не хотят отказываться от квартир в расселённом доме.

«Одна семья обязательство по передаче имущества в муниципальную собственность оформила, но отказалась его получить. Ещё одна семья представила заявление на включение в список, но отозвала его», — сообщили в мэрии Ярославля.

Городские власти подробно рассказали обо всех «отказниках». Так одна из семей решила пожаловаться на чиновников в Следственный комитет.

«Указанные граждане неоднократно приглашались на личный приём должностными лицами мэрии города Ярославля, однако, от организации такого приема отказываются, на контакт не идут, обращались в Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области, где и проведен прием руководством следственного управления, должностными лицами мэрии города Ярославля. В ходе указанной встречи гражданин категорически отказывался реализовать свои жилищные права посредством получения выплаты из федерального и областного бюджета на приобретение жилого помещения взамен утраченного», — сообщили в мэрии Ярославля.

Ещё одна семья также не шла на контакт с чиновниками. В телефонном разговоре жители заявили, что не хотят получать компенсацию на покупку новой квартиры, а просят предоставить новое жильё в социальный найм.

Третья семья считает, что сумма, которую выделили власти на приобретение новой квартиры, мала.

«Проведен личный прием Новик Е.И., по результатам которого граждане настаивают на получении выкупной цены по результатам продажи земельного участка застройщику», — сообщили в мэрии.

Четвёртая семья не хочет покупать квартиру самостоятельно и требует, чтобы новую квартиру ей предоставили власти. Ещё одна семья отказывается встречаться с чиновниками и даже общаться по телефону, предлагает обращаться с предложениями исключительно в письменной форме. Шестая семья собирается судится с городскими властями.

«Действий по реализации своих жилищных прав граждане не предпринимают. Проведен личный прием Новик Е.И., по результатам которого граждане настаивают на получении выкупной цены, намерены обращаться в суд. На контакт выходить отказываются», — сообщили в мэрии.

Сумма возможной компенсаций семьям «отказников» составляет 2,3 — 3 миллиона рублей за двух-трёхкомнатные квартиры. Некоторые из них высказывали свою позицию в СМИ. Они говорят, что денег мало. За покупаемое жильё власти выплачивают компенсацию из расчёта 44 339 рублей за квадратный метр. Эта цена ниже реальной рыночной, требуется доплата. Люди говорят, что у них нет денег на доплату или отделку квартир в новостройках.

Сейчас мэрия Ярославля оплачивает пострадавшим аренду съёмного жилья, но срок аренды квартир заканчивается 1 октября 2021 года. Как дальше власти будут поступать с «отказниками», пока неясно.