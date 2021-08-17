Стокгольм, 17 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Швеция станет первой страной в мире, где торговый гигант IKEA начнет инвестировать в производство и продажу экологически чистой электроэнергии для домохозяйств. Об этом 17 августа сообщило государственное новостное агентство TT.

IKEA

«Наша цель — запустить продукт в начале сентября», — заявила в интервью TT менеджер по продажам IKEA Sweden Боян Ступар.

Домохозяйства будут иметь возможность покупать солнечную и ветровую электроэнергию, а в некоторых случаях энергию, произведенную на гидроэлектростанциях, через мобильное приложение. В самой IKEA и энергокомпании Svea Solar надеются, что это поможет сократить потребление электроэнергии в стране.

Напомним, что цель Швеции заключается в том, чтобы к 2045 году стать первым государством всеобщего благосостояния, которое откажется от использования ископаемых ресурсов для производства электроэнергии.