Самара, 17 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Почти 54% пациентам с COVID-19, которые получают лечение в медучреждениях Самарской области, требуется кислородная поддержка. Об этом 17 августа сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба региона.

Госпиталь

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«Симптомных форм коронавируса становится больше, растет число амбулаторных пациентов. Особенность инфекции — очень короткий инкубационный период», — приводит пресс-служба слова Беняна.

Он также сообщил, что в медучрежениях области в настоящее время получают лечение 2318 пациентов с COVID-19 и 1125 пациентов с подозрением на него.

«У 89,9% заболевание протекает в средней тяжести, почти 54% требуется кислородная поддержка», — сообщил министр областного здравоохранения, отметив, что за минувшую неделю суточный расход кислорода увеличился на 3,1 тонны.

Отмечается, что в регионе свободный коечный фонд составляет 9,5%. Еще сто инфекционных коек с 20 августа планируют развернуть в Безенчукской ЦРБ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 августа в Самарской области за сутки выявили 443 случая заражения коронавирусом.