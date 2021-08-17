Красноярск, 17 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. По состоянию на 11:00 по местному времени 17 августа на территории государственного лесного фонда Красноярского края действующих пожаров нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

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Особый противопожарный режим действует в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Эвенкийском районах края, а также в городе Норильске.

В Эвенкии и на территории ангарской группы районов дополнительно мобилизованы более 120 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 августа в Красноярском крае действовал один лесной пожар на площади 6,7 тыс. га — в Эвенкийском районе.