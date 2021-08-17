Джакарта, 17 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Наряду с увеличением цели вакцинации до 11 млн человек в Джакарте, заместитель губернатора Ахмад Риза Патрия заявил, что запас вакцин в Джакарте более чем достаточен для достижения этой цели, сообщает Antara.

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«Запаса вакцин достаточно, имеется более 14 млн доз», — заявил Ахмад Риза Патрия в мэрии Джакарты.

В настоящее время программной вакцинации в Джакарте охвачено 9 069 350 человек, 4 310 395 из них прошли полную вакцинацию против коронавируса.

Жителей Индонезии призвали продолжать следовать санитарным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Индонезии предоставил медицинским учреждениям 1000 единиц кислородных баллонов.