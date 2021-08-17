Красногорск, 17 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса Подмосковья в Китай за семь месяцев 2021 года составил 119 млн долларов. Такие цифры 17 августа приводятся на сайте правительства Московской области.

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«Московская область продолжает наращивать экспорт продукции АПК в Китай. По итогам семи месяцев текущего года экспорт продукции АПК региона в Китай составил 119 млн долларов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, эта цифра на 60,9 млн долларов превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего же по итогам 2020 года в Китай из Подмосковья было экспортировано продукции на 127,9 млн долларов.