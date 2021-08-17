Солнечногорск, Московская область, 17 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Проект «Профстажировки 2.0» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и «Почтой России» разработали новый спецпроект «Дистанционные стажировки компетенций». Он будет доступен как для победителей, так и участников четвертого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0».

АНО «Россия — страна возможностей» Мастерская управления Сенеж

Участники дистанционной стажировки получат наиболее востребованные в мировом масштабе компетенции, которые в будущем позволят им профессионально реализоваться и построить успешную карьеру.

«Новый спецпроект «Дистанционные стажировки компетенций» поможет молодым специалистам сформировать и закрепить практические навыки. С «Почтой России» — нашим ключевым работодателем — мы запускаем пилотный проект для тех, кто уже был участником конкурса «Профстажировки 2.0», а в будущем «Дистанционные стажировки компетенций» станут открытыми для всех желающих», — рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0». Илья Семин.

Пилотная стажировка пройдет до 31 октября и будет посвящена критическому и аналитическому мышлению.

«Образовательный блок будет проходить на платформе интеллектуальных турниров boxbattle.rsv.ru, функционал которой позволяет в геймифицированной форме провести обучение. После регистрации участник спецпроекта получает доступ к «квесту», который он может проходить в удобном для себя темпе», — добавил руководитель департамента методологии и развития образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Илья Демидов.

Уже завтра, 18 августа, пройдет вебинар, на котором участники смогут на практике применить и закрепить навыки практического и аналитического мышления. Профессиональный спикер по межличностному общению, командообразованию и профайлингу Илья Степанов расскажет про умение задавать неудобные вопросы и проверять ответы на них, а также о критическом мышлении как фундаменте для построения межличностного доверия.

Важно, что после прохождения всех вебинаров и успешного тестирования, студент получит сертификат, который может обеспечить хорошее конкурентное преимущество при трудоустройстве на работу.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуют АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский народный фронт совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».