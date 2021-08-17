Минск, , 12:32 — REGNUM Подготовленный чиновниками России и Белоруссии пакет «дорожных карт» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства был заблокирован Александром Лукашенко в 2019 году, переименован в «союзные программы», и сегодня, 17 августа, оказался в центре внимания проведённого под его председательством совещания с руководством белорусского Совмина. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, ничего нового по проблеме союзного строительства на мероприятии не прозвучало.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе совещания Лукашенко предложил заслушать доклад вице-премьера Николая Снопкова, который возглавляет белорусскую делегацию на переговорах с Москвой по «интеграционным программам».

Содержание и даже название этих программ широкой публике не известно, общественных слушаний по этим документам не проводилось. Известно лишь, что вместо 31 «дорожной карты» теперь 28 «союзных программ».

«Больше интересовать будет вопрос, когда мы формализуем и реализуем эти программы», — сказал Лукашенко.

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