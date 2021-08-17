В шведской Уппсале возле школы произошла крупная драка
Уппсала, Швеция, 17 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Вечером 16 августа возле общеобразовательной школы Тиундаскулан произошла потасовка с участием несовершеннолетних. На место происшествия прибыли сразу несколько полицейских патрулей. Об этом 17 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Местные жители вызвали полицию после того, как услышали серию громких хлопков в округе. Как оказалось, дебоширы играли с петардами. В результате инцидента пострадал один несовершеннолетний, но помощь медиков ему не понадобилась.
Ночью полицейские побеседовали с несколькими свидетелями, однако оружия на месте драки не было обнаружено и стражи правопорядка никого не задержали.
На утро 17 августа полиция квалифицирует произошедшее как «нападение при отягчающих обстоятельствах». В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.