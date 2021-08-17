Уппсала, Швеция, 17 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Вечером 16 августа возле общеобразовательной школы Тиундаскулан произошла потасовка с участием несовершеннолетних. На место происшествия прибыли сразу несколько полицейских патрулей. Об этом 17 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Швеция полиция

Местные жители вызвали полицию после того, как услышали серию громких хлопков в округе. Как оказалось, дебоширы играли с петардами. В результате инцидента пострадал один несовершеннолетний, но помощь медиков ему не понадобилась.

Ночью полицейские побеседовали с несколькими свидетелями, однако оружия на месте драки не было обнаружено и стражи правопорядка никого не задержали.

На утро 17 августа полиция квалифицирует произошедшее как «нападение при отягчающих обстоятельствах». В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.