Сыктывкар, 17 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Власти Коми приняли решение об увеличении коечного фонда для ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Койки

«У нас не хватает 20-процентного разрыва между койками, пущенными в оборот, и занятыми. Поэтому мы добавили 10 коек в кардиодиспансере. На сегодня всего в республике развернуто 2 904 койки, из них занято 2 367» — сказал глава республики Владимир Уйба.

По данным оперштаба, прирост заболевших ковидом в республике продолжает превышать прирост выздоровевших. Накануне, 16 августа, коронавирусная инфекция была подтверждена у 262 жителей республики, выздоровели 83 человека, умерли — 10.