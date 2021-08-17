Стокгольм, 17 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. По мере того, как пандемия коронавируса идет на спад, а правительства многих стран открывают свои границы и наращивают потоки авиасообщения между странами, в Швецию прибывает все больше студентов-иностранцев, которые будут проходить обучение в приближающемся осеннем семестре. Об этом 17 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Так, только в один Университет Лунда, один из старейших вузов Швеции, из-за границы прибудут почти 2 000 студентов.

«Студентов по обмену все еще немного меньше, чем в обычный год, поскольку Австралия и Новая Зеландия не разрешают студентам участвовать в программах по академическому обмену. Сейчас цифра больше, чем в прошлом году, но все же меньше, чем в 2019 году», — заявил в интервью журналистам SVT проректор Университета Лунда Ричард Стенело, ответственный за международные связи высшего учебного заведения.

Отмечается, что администрация Университета Лунда даже организовала вакцинацию от COVID-19 для всех желающих иностранных студентов.