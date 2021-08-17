Екатеринбург, 17 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге для строительства второй ветки метрополитена могут взять кредит. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представителям местных СМИ.

Александр Комаров ИА REGNUM Вход на станцию «Геологическая» Екатеринбургского метрополитена

«Может быть, мы возьмём кредит, но сначала надо понять, сколько это стоит», — сказал глава региона изданию Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, работа над проектом линии, которая пройдёт с запада города на восток, продолжается. Возможно, участие в финансировании работ примет крупный бизнес. Также власти ведут работу по созданию кольцевой городской электрички. Этот проект поддерживает руководство РЖД.

Напомним, пока в Екатеринбурге действует только одна линия метро. Она насчитывает девять станций.