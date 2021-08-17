Обнинск, Калужская область, 17 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области с 18 августа можно записаться на ревакцинацию от COVID-19. Клиническая больница №8 ФМБА России разработала алгоритм безопасного проведения ревакцинации от ковида, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и.о. директора медицинского учреждения России Олега Ярошенко.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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По словам руководителя больницы, ревакцинировать горожан будут только в стационарных прививочных пунктах поликлиник и только по предварительной записи — с тем, чтобы провести проверку пациентов в реестре вакцинируемых и обеспечить качество и безопасность при проведении процедуры. Для проведения ревакцинации важно знать, когда именно были сделаны первые прививки — первый и второй компонент. Записаться на ревакцинацию можно будет через регистратуры Поликлиники №1 и Поликлиники Центра профпатологии в старом городе, а также через единый номер областной регистратуры.

«Пациенту необходимо назвать свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, телефон, СНИЛС, дату вакцинации вторым компонентом. Специалисты проверят эту информацию, и, если после первой вакцинации прошло не менее полугода — пациент сможет сделать ревакцинацию с учетом показаний и противопоказаний. Показания и противопоказания точно такие же, как и при проведении первой вакцинации. Списки желающих пройти ревакцинацию будут переданы в прививочный кабинет. Для прохождения процедуры потребуется тот же набор документов, что и для обычной вакцинации — паспорт, полис, СНИЛС, а также сертификат, в котором будет сделана отметка о новой прививке», — отметил Олег Ярошенко.