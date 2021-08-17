Саратов, 17 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 16 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 17 августа 2055 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день пятеро мужчин и 11 женщин в возрасте от 54 лет до 91 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 17 августа подтверждено 77 417 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 71 867 человек, за сутки — 204 пациента.

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