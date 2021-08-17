Оренбург, 17 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Оренбурге пожар в ТД «Беларусь» ликвидирован. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, на борьбу с возгоранием ушло около одного часа.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в ТД «Беларусь»

По данным ведомства, информация в диспетчерский цент о ЧП поступила в 11:29 по местному времени (09:29 мск). Пожар локализован в 12:07, а в 12:31 — ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. В тушении участвовали 52 человека и 21 единица техники.

Напомним, пожар возник утром 17 августа в гаражном боксе, расположенном на первом этаже ТД «Беларусь». Причины и площадь возгорания устанавливаются.