Стокгольм, 17 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Всё меньше и меньше родителей решаются крестить своих детей в Церкви Швеции. Представители духовенства уже обеспокоены по поводу того, что сокращение численности верующих серьезно повлияет на деятельность организации в будущем. Об этом 17 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Крещение

Так, если в 2010 году в Церкви Швеции обряд крещения прошли 28 845 девочек и 29 886 мальчиков, то уже в 2020 году из число сократилось до 20 662 и 21 605 соответственно.

В течение января-июля 2021 года к числу последователей Церкви Швеции приобщились только 10 347 человек.

Отмечается, что за последние 20 лет численность прихожан сократилась на 1,6 миллиона человек.