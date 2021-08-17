Москва, 17 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Поручение правительству России и властям Якутии до 20 августа отправить на отдых в летние лагеря «Орленок» и «Океан» детей из села Бяс-Кюель, пострадавшего от лесных пожаров, дал президент РФ Владимир Путин. Оно содержится в обнародованном 17 августа перечне поручений на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить … направление на отдых в летние лагеря «Орленок» и «Океан» детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Также глава Российского государства поручил чиновникам в срок до 1 октября выделить денежные средства на строительство в селе Бяс-Кюель многофункционального спортивного и культурного центра, а также средней школы на 150 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение о том, чтобы жители Якутии, проживающие на территориях, сильно задымлённых из-за лесных пожаров, получили специализированное санаторно-курортное лечение.