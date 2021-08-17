Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший начальник комитета городского хозяйства Константин Мошковский. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

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По версии следствия, в 2015 году комитет заключил соглашение с подрядчиком контракт на 40 млн рублей на составление проектно-сметной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений. Работа подрядчика по закону подлежала оценке с привлечением федеральных экспертов.

«В нарушение указанных норм и положений контракта, обвиняемый единолично без участия членов комиссии принял проектно-сметную документацию после ненадлежащей экспертизы, проведенной в местном экспертном учреждении, сотрудники которого не выявили недостатков», — отметили в управлении.

Подрядной фирме были выплачены деньги из бюджета. Однако после начала строительства выяснилось, что документация имела ошибки, которые повлекли дополнительные затраты и срыв сроков строительства. В результате работы не были завершены до сих пор.