Луганск, , 12:30 — REGNUM Официальный представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович решил «продемонстрировать свое скудоумие». Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в ТКГ Мария Ковшарь, сообщил 17 августа «Луганский информационный центр».

Солдаты ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ковшарь прокомментировала слова представителя Украины, который заявил, что в будущем пророссийски настроенные жители ДНР и ЛНР будут убегать из республик так же, как жители Афганистана бегут из занятого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула.

«В этот раз Арестович сравнил эвакуацию американских пособников в Афганистане с тем, что в мечтах украинской власти должно будет происходить с мирным населением Донбасса в случае, если Киев установит здесь власть», — сказала представитель ЛНР.

Она отметила, что подобным бегством может закончиться деятельность украинских неонацистов и самого Арестовича в Киеве, когда США потеряют интерес к украинскому режиму.

«В следующий раз, когда господину Арестовичу захочется провести параллели, мы советуем ему разобраться в вопросе и вспомнить историю собственного государства, чтобы не выглядеть так глупо», — подытожила Мария Ковшарь.

Напомним, ранее стало известно, что на территории брошенной американцами военной базе в Кабуле остаются 12 украинских контрактников.

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