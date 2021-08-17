Луганск, 17 августа 2021, 12:30 — REGNUM Официальный представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович решил «продемонстрировать свое скудоумие». Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в ТКГ Мария Ковшарь, сообщил 17 августа «Луганский информационный центр».
Ковшарь прокомментировала слова представителя Украины, который заявил, что в будущем пророссийски настроенные жители ДНР и ЛНР будут убегать из республик так же, как жители Афганистана бегут из занятого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула.
Она отметила, что подобным бегством может закончиться деятельность украинских неонацистов и самого Арестовича в Киеве, когда США потеряют интерес к украинскому режиму.
Напомним, ранее стало известно, что на территории брошенной американцами военной базе в Кабуле остаются 12 украинских контрактников.
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