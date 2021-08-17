Москва, 17 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. 21−22 августа на территории всех регионов страны пройдет всероссийская акция «Под флагом страны», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

ИА REGNUM Флаг России

Акция пройдет в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники расскажут личные истории из жизни о собственных победах и достижениях, событиях, в которых они принимали участие (победах в спорте, победах на школьных олимпиадах и др.), связанных с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием флага, а также покажут, как важно и почетно для россиян представление именно отечественного триколора.

Принять участие в акции может любой желающий, для этого участники должны опубликовать пост в социальных сетях, который содержит фотографию или видео с флагом России и рассказ о событиях из жизни участника, связанный с государственным флагом России; видео, где участник в кадре вместе с нашими спортсменами, во время церемонии награждения и поднятия флага, продемонстрирует Российский флаг, в сопровождении гимна России. Видеомонтаж можно подготовить в видеоредакторе или социальной сети «Тик Ток» с эффектом «на фоне видео».

Кроме того, в посте нужно указать фамилию и имя участника, регион, название населенного пункта. Записи публикуются в социальной сети «ВКонтакте» на личных страницах участников с хэштегами #Подфлагомстраны #Деньфлага #Роспатриот.

Старт акции в сообществе «Привет, Россия!» (vk.com/rospatriot), где 21 августа будет опубликована соответствующая публикация.

Также ко Дню флага Роспатриотцентр проведет 22 августа квиз-игру «Знаю Россию». Участникам будут предложены интеллектуальные вопросы, связанные с историей, значением государственного флага и других символов. По итогам прохождения квиз-игры участники смогут не только узнать, насколько они эрудированы, но и расширить кругозор в данной области. Регистрация на игру проходит в сообществе «Привет, Россия!» (vk.com/rospatriot) в социальной сети «ВКонтакте», где размещена соответствующая публикация.