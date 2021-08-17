Минск, 17 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Совмин Белоруссии почти год назад получил от Александра Лукашенко поручение «изменить идеологию» законопроекта «Об урегулировании неплатежеспособности». Как сообщает президентская пресс-служба, предлагалось «уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий» и сосредоточиться на защите организаций от шоков из-за внешних факторов. К проблемному документу Лукашенко обратился снова 17 августа на совещании с руководством правительства по вопросам экономической сферы и национальной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко в ходе совещания заявил, что «что преодоление этих шоковых барьеров — прежде всего забота трудовых коллективов и руководителей этих трудовых коллективов». Как именно они должны решать проблемы извне, порождённые политикой чиновничьей вертикали — не уточняется.

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«Кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности. Мною было поручено не перегружать суды несвойственными вопросами, потому что завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой. Раньше эти вопросы решались в местных органах власти, — сообщил Лукашенко. — Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах».Напомним, по итогам президентской кампании 2020 года Запад не признал бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко легитимным президентом и применил к официальному Минску политические и экономические санкции. Россия оказала финансовую и иную поддержку официальному Минску.

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