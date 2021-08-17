Чебоксары, , 15:01 — REGNUM В Чувашии мирный и степенный ход предвыборной кампании нарушил инцидент с кандидатом в депутаты Госсовета от «Единой России», директором крупного федерального предприятия Михаилом Резниковым. Опытный политик попал в центр скандального внимания, в буквальном смысле двигая локтями: фрагмент потасовки мгновенно разлетелся в интернете. На поток обрушившихся комментариев ответил сам кандидат, опубликовав объяснение в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Публикация на странице Михаила Резникова в Instagram

В соцсетях и мессенджерах распространилось видео протяжённостью 8 секунд, на котором запечатлена потасовка. И в ней фигурировал настоящий мастодонт-управленец, генеральный директор Чапаевского завода 63-летний Михаил Резников, за плечами которого не только депутатство, но и вице-премьерство, хоть и краткое. То есть человек не просто известный, но и публичный, бывалый, матёрый.

И это видео удивило многих, так как кулачные бои не «вписывались» в образ серьёзного руководителя, каким слывёт Резников. Сторонники уважаемого директора встали на его защиту, делая сноску на явную провокацию и ожидая пояснений. Они последовало через несколько дней.

Сегодня, 17 августа, Михаил Резников на своей странице в «Инстаграме» привёл детали происшествия, уточнив, что инцидент произошёл вечером 13 августа на танцплощадке возле Чебоксарского производственного объединения В. И. Чапаева. Здесь шло мероприятие в «формате семейного праздника», организованного для сотрудников заводскими советами молодёжи и женщин.

«Пришло около 30 наших работников с детьми. Площадка открытая, поэтому жители Чапаевского посёлка свободно могли присоединиться, некоторые, кстати, так и сделали. В том числе с десяток молодых людей в жёлтых футболках и бейсболках. Эти гости вели себя вызывающе, мешали аниматорам, матерились при детях. Я им сделал замечание, но в ответ получил оскорбления и юноша стал меня толкать, вцепился в меня руками. Машинально оттолкнул молодого человека от себя, но его бейсболка осталась у меня в руках. Как потом выяснилось, все это снималось на телефон.

Пишут, что юноша — несовершеннолетний. Но я хорошо знаю Чапаевский посёлок. Молодому человеку 19 лет, его мама — уважаемый на заводе человек. Есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что к этой акции молодые люди хорошо готовились: приехали на нескольких машинах, на месте получили экипировку и наставления старших товарищей. Мой конкурент на выборах в Госсовет ЧР лично уделил напавшему внимание.⠀

Я взрослый человек и много лет руковожу заводом. Но, честно, впервые столкнулся с подобной ситуацией и просто не ожидал подобного», — написал Михаил Резников, отметив, что после «эталонных» выборов 2020 года полагал, что «такие провокации» просто невозможны.

Он выразил уверенность в том, что любой конфликт можно разрешить мирно, заявив об открытости к диалогу «со своими политическими оппонентами». Потому что цель одна — «решение проблем жителей Чувашии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования жители Чувашии будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и депутатов регионального парламента.