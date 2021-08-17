Предвыборная потасовка в Чувашии: директор оборонного завода объяснился
Чебоксары, 17 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Чувашии мирный и степенный ход предвыборной кампании нарушил инцидент с кандидатом в депутаты Госсовета от «Единой России», директором крупного федерального предприятия Михаилом Резниковым. Опытный политик попал в центр скандального внимания, в буквальном смысле двигая локтями: фрагмент потасовки мгновенно разлетелся в интернете. На поток обрушившихся комментариев ответил сам кандидат, опубликовав объяснение в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В соцсетях и мессенджерах распространилось видео протяжённостью 8 секунд, на котором запечатлена потасовка. И в ней фигурировал настоящий мастодонт-управленец, генеральный директор Чапаевского завода 63-летний Михаил Резников, за плечами которого не только депутатство, но и вице-премьерство, хоть и краткое. То есть человек не просто известный, но и публичный, бывалый, матёрый.
И это видео удивило многих, так как кулачные бои не «вписывались» в образ серьёзного руководителя, каким слывёт Резников. Сторонники уважаемого директора встали на его защиту, делая сноску на явную провокацию и ожидая пояснений. Они последовало через несколько дней.
Сегодня, 17 августа, Михаил Резников на своей странице в «Инстаграме» привёл детали происшествия, уточнив, что инцидент произошёл вечером 13 августа на танцплощадке возле Чебоксарского производственного объединения В. И. Чапаева. Здесь шло мероприятие в «формате семейного праздника», организованного для сотрудников заводскими советами молодёжи и женщин.
Он выразил уверенность в том, что любой конфликт можно разрешить мирно, заявив об открытости к диалогу «со своими политическими оппонентами». Потому что цель одна — «решение проблем жителей Чувашии».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования жители Чувашии будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и депутатов регионального парламента.