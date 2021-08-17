Сеул, 17 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 661 839 человек. Об этом 17 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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По состоянию на 00:00 17 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 23 050 358 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 44,9%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 669 603 человека, а препаратом Pfizer — 9 981 587 человек, препаратом Janssen — 1 129 777 человек, Moderna — 1 259 391 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 255 278 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 9 996 839 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1373 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 226 854.

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