Москва, 17 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Идею Минздрава Росcии о запрете продажи любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года поддерживают 39% граждан, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Нет алкоголю!

Более трети (34%) выступают за повышение минимального возраста для покупки алкоголя крепостью более 16,5 градусов. При этом 23% считают, что продавать алкоголь можно лицам старше 18 лет, 3% опрошенных полагают, что с 16 лет.

Чаще за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года высказываются женщины, чем мужчины — 78% против 70% соответственно. Мужчины отрицательно воспринимают инициативу Минздрава — 24% против 11% среди женщин.

Опрос проведен 12−13 августа 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 359 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести запрет на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года, предложили в Минздраве РФ.

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