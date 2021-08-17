Екатеринбург, 17 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Свердловской области планируют отремонтировать мост через реку Исеть, сообщается на портале госзакупок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Река Исеть

Аукцион на ремонт путепровода разместил «Уралавтодор». Мост находится на участке 92+220 км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган.

За работы подрядчику могут выделить до 113,6 млн рублей. Работы должны быть завершены не позднее середины октября 2022 года. Исполнитель обязан предоставить восемь лет гарантии на мост, семь лет — на ограждение, по шесть лет — на конструкции водосброса и основание дорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области не нашли денег на капремонт моста через реку Какву. Без путепровода будет затруднена эвакуация посёлка Чкаловского и двух садовых товариществ, если там произойдёт пожар.