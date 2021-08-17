Грозный, 17 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Чечню пришел новый авиаперевозчик. Им стала компания «Россия», которая запустила прямые перелеты в Грозный из Санкт-Петербурга. Рейсы из Северной столицы в столицу Чечни будут выполняться ежедневно, сообщили в авиакомпании.

Журналисты новостного портала Kaliningrad.ru Самолет авиакомпании «Россия»

Первый рейс был совершен 16 августа. Его выполнил авиалайнер Superjet 100, вместимость которого составляет 87 пассажиров. По традиции в международном аэропорту Грозный (Северный) его встретили водяной аркой. В компании-перевозчике рассчитывают на востребованность нового направления.

«Первый рейс из Санкт-Петербурга загружен на 80%. Билеты на обратный рейс распроданы на 95%, что является хорошим показателем загрузки вновь открывающихся рейсов в гражданской авиации», — заявил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.