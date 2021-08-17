Иркутск, 17 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Киренском районе Приангарья 17 августа отменён режим ЧС в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в области продолжают действовать 17 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 107 380 га. Все очаги расположены в Катангском районе.

Temvremenem.me Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Всего за минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано семь лесных пожаров. Крупный очаг площадью 4000 га был ликвидирован в Киренском районе. В тушении было задействовано 85 человек и 48 единиц техники.

Также в течении суток в Киренском районе был ликвидирован вновь обнаруженный пожар на площади одного гектара. Кроме того, два пожара потушили в Усть-Кутском районе, по одному — в Усть-Удинском, Нижнеилимском и Катангском районах. Общая площадь потушенных лесных пожаров составила 6228 га.

В Катангском районе локализовано семь ранее обнаруженных возгораний на площади 23 342 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Приангарье действовало 20 лесных очагов на общей площади 95 446 га.

Читайте также: В Иркутской области сократилось число лесных пожаров