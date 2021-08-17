Оренбург, 17 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 355 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее, сообщает 17 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе составило 62 280. Оправились от болезни 51 169 оренбуржцев.

По причине коронавирусной инфекции в Оренбуржье скончались 1407 человек. За последние сутки подтвердили десять летальных исходов.