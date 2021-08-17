Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Выпускник астраханской медицинской академии Сергей Мясников возглавил управление здравоохранения Ростова-на-Дону. Его кандидатура одобрена депутатами муниципального парламента на состоявшемся 17 августа заседании.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Ранее Сергей Мясников занимал должности заместителя главного врача поликлиники №1, затем — возглавлял поликлиники № 8 и 17. В 2021 году Мясников занимал пост заведующего сектором правового и информационного обеспечения ростовского горздрава.

ИА REGNUM сообщало, что в июле 2021 года по собственному желанию руководящий пост покинула Ольга Мельникова. Временно исполнять обязанности начальника было доверено Павлу Бекетову.