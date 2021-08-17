Минск, , 12:18 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии инициировала создание межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, который был причинен действиями нацистов на территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом 17 августа сообщается на сайте ведомства.

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«Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что «с учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее $500 млрд в эквиваленте».

Генпрокуратура установила многочисленные случаи массового уничтожения нацистами мирного населения республики, насильственного вывоза их за пределы СССР.

Также установлены факты организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении двух предыдущих лет Александр Лукашенко убеждал белорусскую и зарубежную общественность в том, что Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война для официального Минска «не наши войны». С 2020 года он настойчиво проводит параллели между нынешним белорусским политическим кризисом и Великой Отечественной войной, а его пропагандисты через государственные СМИ навязывают представление о тождественности западных санкций с геноцидом населения оккупированной гитлеровцами БССР.