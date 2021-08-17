Москва, 17 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Москве на площадке детского технопарка «Альтаир» МИРЭА активисты Российского движения школьников вместе с ребятами из Сирии приняли участие в программах профориентации, познакомились с работой высокотехнологичного оборудования и узнали о программах дополнительного образования, разработанными сотрудниками университета при участии индустриальных партнёров детского технопарка.

Иван Шилов, ИА REGNUM Изучение русского языка

Благодаря некоммерческой организации «Боевое братство» и Министерству обороны РФ гостями столицы на несколько дней стали школьники из Сирии — это ребята, изучающие русский язык и дети наших соотечественников, проживающих в другом государстве. Накануне программы в детском технопарке для ребят состоялось мероприятие в парке «Патриот» Для школьников Сирии, путешествие в Москву стало запоминающимся событием, ведь кроме программ, экскурсий и концерта их ждало неформальное общение со своими сверстниками России — активистами Российского движения школьников.

«Русский язык я изучаю 4 года. Больше всего мне нравится, что русский язык очень богатый. Я люблю русский язык, потому что, когда я была маленькой, я жила в России. Мой папа учился в России, и мое детство раннее прошло здесь. И когда в школе предложили на выбор учить французский или русский язык, я, конечно, выбрала русский!» — рассказала сирийская старшеклассница Ная Дайуп, — У нас в стране война, но русские солдаты помогают нам возобновить мир. Для меня изучение русского языка — это подарок. И здесь русские школьники оказались очень добрыми, они похвалили меня за мои знания языка».

Активисты РДШ очень ждали встречи, им очень интересно было узнать, как устроена школьная жизнь в Сирии, во что играют и чем увлекаются там такие же дети, как они сами. Но кроме вопросов активисты РДШ подготовили для ребят еще и подарки, которые вручили в ходе встречи, чтобы оставить о России добрые и теплые воспоминания.

«На самом деле мне было немного страшно, я не знала, о чем поговорить, но ребята оказались очень открытыми и, например, с девочками мы совершенно спокойно поговорили о музыке, как будто мы сто лет общаемся. Обсудили кто чем хочет заниматься, кто где учится, где хочет учится. Они рассказали, как учатся. Я не знала, что они учатся 12 лет и идут в школу в 6 лет, — поделилась участница встречи Дарья Ефимова — ученица 11 класса Татариновской школы Московской области. — Я думала, что ребята будут более закрытыми, просто в силу менталитета и каких-то культурных особенностей, но меня очень порадовало, что они спокойно говорят на разные темы. Да они точно такие же, как мы — российские школьники!»