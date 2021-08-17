Российское движение школьников объединило ребят России и Сирии
Москва, 17 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Москве на площадке детского технопарка «Альтаир» МИРЭА активисты Российского движения школьников вместе с ребятами из Сирии приняли участие в программах профориентации, познакомились с работой высокотехнологичного оборудования и узнали о программах дополнительного образования, разработанными сотрудниками университета при участии индустриальных партнёров детского технопарка.
Благодаря некоммерческой организации «Боевое братство» и Министерству обороны РФ гостями столицы на несколько дней стали школьники из Сирии — это ребята, изучающие русский язык и дети наших соотечественников, проживающих в другом государстве. Накануне программы в детском технопарке для ребят состоялось мероприятие в парке «Патриот» Для школьников Сирии, путешествие в Москву стало запоминающимся событием, ведь кроме программ, экскурсий и концерта их ждало неформальное общение со своими сверстниками России — активистами Российского движения школьников.
Активисты РДШ очень ждали встречи, им очень интересно было узнать, как устроена школьная жизнь в Сирии, во что играют и чем увлекаются там такие же дети, как они сами. Но кроме вопросов активисты РДШ подготовили для ребят еще и подарки, которые вручили в ходе встречи, чтобы оставить о России добрые и теплые воспоминания.