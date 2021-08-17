Мурманск, 17 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. С начала пандемии в Мурманской области провели более миллиона ПЦР-исследований на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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«В регионе проведено более 1 млн 144 тысяч ПЦР-исследований. С помощью смс-информирования результаты тестов получили более 316 тысяч человек», — уточнили в штабе.

За последние сутки коронавирус был выявлен у 201 жителя региона, 84 из них — в областном центре.