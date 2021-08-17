Воронеж, 17 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В прилетел из Воронежа, с аэродрома авиазавода, для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» 13 августа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ВАСО.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-112В на аэродроме Воронежского авиазавода

Самолёт успешно совершил перелёт на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском, его пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.

Как сообщало ИА REGNUM, Ил-112В разбился в районе подмосковного аэродрома Кубинка при заходе на посадку. По предварительным данным, экипаж, в том числе и Герой России Николай Куимов, погиб. На Воронежском заводе ситуацию пока не комментируют.