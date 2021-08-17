Белгородский район, Белгородская область, 17 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Железнодорожный переезд автодороги Разумное — Ольшанец отремонтировали незаконно в Белгородской области. В злоупотреблении должностными полномочиями виновен один из сотрудников Лев Толстовской дистанции пути Юго-Восточной железной дороги, сообщила 17 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального УФСБ Оксана Ищенко.

Железнодорожные пути

Должностное лицо незаконно организовал работу своих подчинённых — они провели ремонт переезда, принадлежащего на праве собственности ООО «Автодорстрой-подрядчик». Железнодорожник за это получил крупное денежное вознаграждение.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Свердловский районный суд Белгорода назначил виновному штраф и на два года запретил ему занимать руководящие должности.

Апелляционным решением Белгородского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменений.

Приговор вступил в законную силу.