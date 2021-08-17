Ереван, 17 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Отношения Еревана и Москвы нужны для обеспечения безопасности в регионе, а Баку не стоит пытаться в них вмешаться. Об этом 17 августа заявил в зале заседаний парламента Армении депутат от оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Mil.ru Россия и Армения

«Азербайджан не имеет права совать свой нос в отношения Еревана и Москвы. Эти стратегические отношения являются важнейшим компонентом региональной безопасности», — сказал Мамиджанян.

Депутат прокомментировал недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное в ходе интервью CNN Turk Haber. В нём азербайджанский лидер назвал «нелогичными» поставки оружия из России в Армению после войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций. С 16 августа в Армении стали заявлять, в ходе перестрелок с обеих сторон гибнут военнослужащие.